O PSG renovou com Layvin Kurzawa por mais quatro épocas. O lateral está em Paris desde 2015, e ficava sem clube no final deste mês de junho. Ao serviço do clube, o jogador de 27 anos soma 123 jogos, tendo já conquistado quatro campeonatos nacionais, quatro supertaças, três Taças da Liga e três Taças de França.

Antes disso esteve no Mónaco, onde foi treinado pelo português Leonardo Jardim. A transferência para o PSG valeu aos monegascos um encaixe financeiro de 25 milhões de euros, em 2015.

Os Parisienses anunciaram a prolongação do vínculo de forma official através do seu twitter.