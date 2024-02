O Betis pretende renovar contrato com o português Rui Silva.

Apesar de ainda faltarem duas épocas e meia para o final do vínculo, e não ser considerado um assunto urgente, o clube já demonstrou vontade em renovar.

Nos próximos dias deverá ocorrer uma reunião com os representantes de ambas as partes, onde vão ser apresentados números concretos relativos ao acordo.

A vestir a camisola do Betis desde a época de 2020/21, proveniente do Granada, o português de 30 anos já realizou 86 jogos e conquistou uma Taça do Rei.