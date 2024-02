O Bétis de Sevilha não conseguiu dar a volta ao mau resultado da primeira mão (tinha perdido em casa por 1-0, na semana passada) e foi afastado da Liga Conferência, depois de empatar 1-1 na Croácia, esta quinta-feira, com o Dínamo de Zagreb.

A equipa espanhola, com os portugueses Rui Silva e William Carvalho no onze titular, até marcou o primeiro golo, pelo congolês Cédric Bakambu.

Bakambu scores for Betis few minutes before the half-time with a lovely backheel finish.



As it stands, it is 1-1 on aggregate. 🚨pic.twitter.com/EYoCwx6wYK