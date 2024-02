O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, qualificou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões da Ásia ao bater, esta quinta-feira, o Navbahor, do Uzbequistão, por 2-1. O encontro da primeira mão tinha acabado empatado a zero.

O jogo foi marcado por dois autogolos. O primeiro foi marcado por Karim Benzema, aos 25 minutos, no seu segundo jogo depois de ser reintegrado na equipa.

Gol en propia puerta de Benzema. Situación delicadísima de Al Ittihad en la Champions de Asia. Definitivamente no es la mejor época de Karim… #ACL pic.twitter.com/OyLrQLVXX4 — AS_AGabilondo (@AS_AGabilondo) February 22, 2024

O avançado francês redimiu-se no final da primeira parte, ao fazer a assistência para o golo da igualdade, apontado pelo marroquino Hamed-Allah.

MONSIEUR ABDERRAZAK HAMDALLAH ! Le goleador marocain est encore une fois BUTEUR avec Al Ittihad.

Le meilleur 9 de la Saudi Pro League !pic.twitter.com/DAwlc09zPA — Actu Mocro (@ActuMocro) February 22, 2024

A segunda parte foi tensa, com as duas equipas à procura do golo que desse o apuramento para os quartos de final.

Acabou por ser um autogolo do avançado georgiano Tabatadze, aos 87 minutos, a dar a vitória à equipa da Arábia Saudita.

🟡⚫️ 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳



⏰️ 87' AL ITTIHAD 2 x 1 NAVBAHOR

⚽️ Tabatadze (contra)



A VIRADA VEIO! NO APAGAR DAS LUZES, AOS 42 DA SEGUNDA ETAPA, O ITTIHAD VIRA O JOGO COM UM GOL CONTRA BIZARRO!pic.twitter.com/snsCrBSl62 — Central do Arabão (@centraldoarabao) February 22, 2024

No período de compensação, a equipa uzbeque ainda ficou reduzida a dez unidades, pelo cartão vermelho direto mostrado ao defesa sérvio Dokic, que atingiu um adversário na cabeça, quando tentou jogar com o pé uma bola no ar.