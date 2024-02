Para a história ser perfeita, faltou um golo de Karim Benzema.

O avançado francês mostrou-se arrependido por ter abandonado um treino (já depois de ter voltado de férias atrasado, em janeiro) e foi reintegrado na equipa pelo técnico Marcelo Gallardo.

Depois de fazer as pazes com o treinador argentino, Benzema foi mesmo titular no jogo com o Al-Riyadh, na vigésima jornada da liga saudita.

O Al-Ittihad venceu por 2-0, com dois golos do avançado marroquino Hamed-Allah: o primeiro aos 12 minutos, o segundo aos 90+7.

Nessa altura já Benzema tinha saído, substituído por Ahmed Al Ghamdi aos 71 minutos.

O Al-Ittihad segue na quinta posição, com 34 pontos. O Al-Riyadh é 15º, com 19.