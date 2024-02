Vítor Pereira estreou-se com uma vitória no comando técnico do Al Shabab. A equipa do treinador português derrotou o Damac por 1-0, em jogo da jornada 20 da Liga saudita.

Al Hawsawi foi expulso aos 67 minutos e o Al Shabab aproveitou a superioridade numérica para chegar ao triunfo. Rakitic, antigo jogador do Barcelona e do Sevilha, assinou o único golo do encontro, aos 82 minutos.

Com esta vitória, a equipa do treinador português passa a somar 24 pontos e está no décimo posto do campeonato, que é liderado pelo Al Hilal, de Jorge Jesus, que tem 53 pontos.