Benzema estará cada vez mais distante do regresso às luzes da ribalta, pelo menos no Al Ittihad, uma vez que Marcello Gallardo terá deixado o internacional francês fora dos inscritos para as eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia.

A informação é veiculada pela estação televisiva beIN Sports, que lembra a obrigatoriedade de o treinador dos sauditas apenas inscrever cinco jogadores estrangeiros. Ora, Gallardo terá optado por Kanté, Fabinho, Romarinho, Hegazy, Abderrazak Hamdallah. Por isso, o português Jota também continua arredado das opções do técnico argentino.

Quanto a Benzema, o avançado voltou recentemente aos treinos, depois de sancionado por se apresentar aos trabalhos com duas semanas de atraso. Anunciado como reforço em junho, o veterano francês, de 36 anos, anotou 15 golos e seis assistências em 24 jogos. O contrato, esse, cessa apenas em 2026, mas Benzema, segundo o próprio, não planeia deixar a Arábia Saudita.

Na quinta-feira, o Al Ittihad visita o Navbahor Namangan, do Uzbequistão, em encontro dos «oitavos» da Liga dos Campeões da Ásia.