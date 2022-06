O senegalês Sadio Mané aterrou na manhã desta terça-feira em Munique para reforçar o Bayern.

Por volta das 10h30, o avançado de 30 anos foi filmado à saída do avião por jornalistas alemães presentes no aeroporto, onde teve o primeiro contacto com responsáveis do clube bávaro. Segundo a imprensa alemã e inglesa, Mané vai agora realizar os habituais exames médicos e conhecer as instalações do campeão germânico. O Liverpool aceitou transferir o senegalês por uma verba a rondar os 40 milhões de euros.