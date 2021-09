O lateral-direito Sèrge Aurier, internacional pela Costa do Marfim, e o Tottenham rescindiram contrato por mútuo acordo, informou na terça-feira o clube londrino.

Contratado ao Paris Saint-Germain no verão de 2017, o jogador de 28 anos marcou oito golos em 110 jogos oficiais pelos spurs e, em declarações ao site oficial do Tottenham, «agradeceu o tempo passado no clube», este ano orientado pelo português Nuno Espírito Santo.

«Apreciei mesmo o tempo passado nos spurs e gostaria de agradecer ao clube e aos adeptos, mas sinto que esta é a hora de iniciar um novo desafio», lê-se.

Formado no Lens, emblema do norte de França pelo qual se estreou como sénior, na época 2009/10, Sèrge Aurier representou depois o Toulouse, entre 2011/12 e 2013/14, e o Paris Saint-Germain, entre 2014/15 e 2016/17.