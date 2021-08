Yohan Tavares é reforço do Belenenses, anunciou o clube nesta segunda-feira. O defesa-central que jogou no Tondela nas duas últimas épocas é um dos nomes que Petit tinha pedido para reforçar a defesa dos azuis, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

O luso-francês vai assim representar o quinto clube português, depois de Beira-Mar, Estoril, V. Setúbal e Tondela.

Recorde-se que nos últimos dias o Belenenses anunciou também as contratações de Carraça (FC Porto) e Rafael Camacho (Sporting), que se estrearam no último jogo dos azuis, diante do Moreirense.

