Domingos Quina foi confirmado como reforço da Udinese.

O médio de 23 anos, campeão europeu sub-19 por Portugal em 2018, assinou um contrato válido até ao verão de 2025 e com opção de renovação por outras duas temporadas.

Domingos Quina estava ligado ao Watford, clube inglês ao qual chegou em 2018 proveniente do West Ham, mas acumulou sucessivos empréstimos nas últimas temporadas. Em 2022/23 esteve cedido aos espanhóis do Elche e ao Rotherham, equipa do segundo escalão de Inglaterra.