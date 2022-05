Óscar Estupiñan anunciou nesta quinta-feira a saída do V. Guimarães.

O avançado colombiano, melhor marcador da equipa minhota em 2021/22 com 16 golos (15 na Liga), estava em final de contrato e comunicou a decisão através de uma mensagem e de um vídeo publicados no Instagram.

«Nunca é fácil tomar a decisão de abandonar um lugar, onde fui tão feliz. Foram temporadas maravilhosas, onde dei o melhor de mim, entregando-me em cada treino e tentando devolver em cada jogo, todo o carinho que me deram desde que eu cheguei. Demonstraram-me porque são simplesmente diferentes. É uma paixão que supera os 90 minutos e uma parte do meu coração fará sempre parte do Vitória Sport Clube. Chegou o momento em que os nossos caminhos se separarão. Sou o jogador que sou graças a todos vocês e vou-vos estar sempre eternamente agradecido. Por isso e por muito mais, quero agradecer a TODOS, por todos estes anos tão bonitos que passei. Aos meus companheiros, ao pessoal do clube e sobretudo ao adeptos do Vitória. Sempre me fizeram sentir especial, e por isso quis escrever estas palavras. Obrigado de coração», escreveu.

Óscar Estupiñan estava ligado ao V. Guimarães desde 2017/18 e a de 2021/22, sob o comando de Pepa, foi a mais goleadora da carreira.