Bruno Lage é o nome mais forte para assumir o comando técnico do Wolverhampton, sabe o Maisfutebol.

Com a saída de Nuno Espírito Santo após quatro anos no cargo, o clube inglês olha agora para o ex-treinador do Benfica como o sucessor ideal.

Sem clube desde que saiu dos encarnados em julho de 2020, nas derradeiras jornadas da Liga 2019/20, Bruno Lage rejeitou vários convites tanto de emblemas do futebol nacional como internacional, preferindo aguardar por um projeto do seu agrado.

Lembre-se que o treinador de 45 anos já trabalhou em Inglaterra durante três anos sempre como adjunto de Carvalhal: primeiro no Sheffield Wednesday e, depois, no Swansea.

Bruno Lage, que é representado por Jorge Mendes tal como Nuno Espírito Santo, está agora na iminência de regressar ao ativo e pela porta de um clube da Premier League.