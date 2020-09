José Mourinho estreou-se no banco como treinador principal há 20 anos. No dia 23 de setembro de 2000, o treinador esteve no Estádio do Bessa a comandar o Benfica. E a perder por 1-0. Nessa noite, o português começou a escrever a história de uma das carreiras mais brilhantes de sempre no futebol mundial.



Em duas décadas, Mourinho conquistou 25 troféus e só fica atrás de sete treinadores neste item. Alex Ferguson, com 49 taças ganhas, lidera o ranking, seguido por Mircea Lucescu (34), Valeriy Lobanovsky (30), Pep Guardiola (30), Ottmar Hitzfeld (28), Luiz Felipe Scolari (27), Jock Stein (26) e, claro, José Mourinho.

Mourinho, Lucescu, Guardiola e Scolari ainda estão em atividade.

Se olharmos só para nomes portugueses, aí o domínio de José Mourinho é enorme. Manuel José (22), Jorge Jesus (18), Artur Jorge (13) e Jesualdo Ferreira (12) completam o top-5.

Lista completa dos troféus de José Mourinho:



FC PORTO (6): 1 Liga dos Campeões, 1 Taça UEFA, 2 campeonatos, 1 Taça de Portugal e 1 Supertaça



CHELSEA (8): 3 campeonatos, 3 Taças da Liga, 1 Taça de Inglaterra e 1 Supertaça



INTER (5): 2 campeonatos, 1 Liga dos Campeões, 1 Taça de Itália e 1 Supertaça



REAL MADRID (3): 1 campeonato, 1 Taça de Espanha e 1 Supertaça



MANCHESTER UNITED (3): 1 Liga Europa, 1 Taça da Liga e 1 Supertaça

Os números ajudam a perceber melhor a dimensão do mito. É disso que se fala, de um mito, e o Maisfutebol oferece-lhe um dossier especial para celebrar estes 20 anos na pele de treinador principal.

Venha daí nesta viagem cheia de grandes momentos. Está tudo aqui.