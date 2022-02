O Benfica divulgou imagens da preparação para o encontro frente ao Vitória, da 24.ª jornada da Liga.



No vídeo e nas fotografias reveladas pelos encarnados, vê-se os jogadores a realizarem exercícios de ativação e com bola.



As águias recebem os vimaranenses às 18h00, no próximo domingo, partida que será arbitrada por André Narciso.