O Sporting cumpriu nesta segunda-feira de manhã o primeiro treino do estágio no Algarve.

Antunes e Pedro Marques fizeram trabalho de ginásio e foram, entre os jogadores que viajaram com a equipa para o sul do país, as únicas ausências dos trabalhos conduzidos por Ruben Amorim, que teve 27 jogadores à disposição numa sessão de trabalho na qual foi privilegiado o trabalho com bola e os aspectos táticos.

O Sporting vai continuar a estagiar em Lagos até 21 de julho, tendo agendados dois jogos a sul: Boavista e Angers, dia 15 e 20, respetivamente.

João Palhinha, Nuno Mendes, Sebastián Coates, Gonzalo Plata e Pedro Gonçalves ainda vão juntar-se aos restantes companheiros.