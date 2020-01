Sporting: Neto mais perto da recuperação e uma novidade no treino

O Sporting cumpriu esta sexta-feira mais uma sessão de trabalho com vista à receção de domingo ao FC Porto.

Luís Neto, que se lesionou com gravidade a 8 de dezembro no jogo com o Moreirense, evoluiu para trabalho condicionado no relvado, não estando, no entanto, às ordens de Silas, tal como Renan Ribeiro, que realizou tratamento e ginásio.

Para o treino desta sexta-feira, o técnico dos leões chamou o guarda-redes Diogo Martins.

O Sporting volta a treinar este sábado pelas 10h00, antes de Silas fazer a conferência de imprensa de antevisão ao clássico da 15.ª jornada da Liga.