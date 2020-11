O Sporting «dormiu» na liderança do campeonato e nesta manhã voltou aos treinos, com os titulares do jogo com o Tondela a fazerem trabalho de recuperação.

Dois nomes, porém, continuam a recuperar de lesão. Bruno Tabata e Antunes fizeram ginásio e também trabalharam no relvado, onde estava o restante grupo, sob as ordens de Ruben Amorim.

O Sporting vai folgar nesta terça-feira e regressa aos treinos na quarta-feira. O próximo compromisso é com o Vitória, em Guimarães, para a oitava jornada da Liga 2020/21, e que tem lugar no sábado, no D. Afonso Henriques.