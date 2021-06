João Moutinho não recuperou e volta a falhar um treino da Seleção Nacional pelo segundo dia consecutivo. O médio do Wolverhampton apresentou mialgias de esforço no regresso da primeira folga do estágio de preparação para o Euro2020 e deve estar indisponível para o primeiro «teste», na próxima sexta-feira, frente à Espanha em Madrid.

Fernando Santos volta, assim, a trabalhar com apenas vinte jogadores, uma vez que, além de Moutinho, continuam a faltar Bruno Fernandes, aguardado esta quarta-feira, além de Rúben Dias, João Cancelo Bernardo Silva, que só vão reforçar o grupo depois do jogo com a Espanha, no próximo sábado.

Além dos jogadores que disputaram as finais das competições europeias, fica ainda a faltar Gonçalo Guedes que se encontra em isolamento depois de um teste positivo à covid-19.

A Seleção Nacional volta a treinar esta quarta-feira, mais uma vez pelas 10h30, na Cidade do Futebol.