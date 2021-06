Portugal só convocou três centrais para o Europeu e Fernando Santos apontou João Palhinha como uma das opções para fazer essa posição, caso fosse necessário. Em conferência de imprensa, o médio do Sporting foi questionado sobre se se sente confortável em fazê-lo.

«Quer eu, quer o Danilo podemos perfeitamente fazer essa posição mais recuada. Temos trabalhado nisso. Obviamente isso exige comportamentos diferentes da nossa parte, mas estarmos adaptados a fazer outra posição acrescenta-nos muito», afirmou. «Acrescenta-nos outras rotinas.»

«Eu estou preparado para jogar na posição que o mister decidir», garantiu.

Luis Enrique, selecionador de Espanha, está a trabalhar com apenas 24 jogadores, defendendo que não quer frustrar as expetativas do que não jogam. Palhinha desvaloriza esse factor, considerando que é um privilégio estar neste grupo, mesmo sem jogar.

«Depende, por mim, usufruir do espaço da seleção acaba por ser um privilégio. Não estamos só a pensar se vamos jogar ou não. Trabalhamos todos para o mesmo, sinto-me privilegiado por estar aqui. Dou o meu máximo para ser opção, mas o mais importante é estar aqui. Penso que os meus colegas também pensam assim, mas falo por mim», destacou ainda.