Poucas horas depois da vitória em Barcelos, frente ao Gil Vicente, o Sporting voltou aos treinos com mais uma boa notícia para Rúben Amorim.

Nesta quarta-feira o técnico leonino já contou com Nuno Mendes, integrado na sessão de trabalho, e por isso aparentemente recuperado da lesão que o afastou dos dois últimos jogos.

Os titulares de Barcelos fizeram apenas trabalho de recuperação, como é habitual, com exceção para o guarda-redes António Adán, que esteve no relvado com os restantes colegas.

O próximo compromisso do Sporting será com o Paços de Ferreira, em jogo da 19.ª jornada da Liga marcado para segunda-feira (15 de fevereiro, pelas 20h15), em Alvalade.