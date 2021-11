Poucas horas depois da vitória frente ao Varzim, o Sporting regressou aos treinos, já com a receção ao Borussia Dortmund, para a Liga dos Campeões, em vista.

Os titulares da partida ante os poveiros fizeram trabalho de recuperação, ao passo que Tiago Tomás foi integrado, ele que falhou o encontro de Alvalade devido a uma amigdalite.

Além de Jovane, com uma lesão no joelho, não estiveram às ordens do treinador Ruben Amorim Sebastián Coates e Rúben Vinagre: os dois estiveram em tratamento.

O plantel do Sporting gozará de um dia de folga este sábado, e regressa ao trabalho no domingo. O jogo frente ao Borussia Dortmund realiza-se na quarta-feira.