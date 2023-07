Trinity Rodman, filha de Dennis Rodman (antiga estrela da NBA), brilhou ao serviço da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos da América, adversária de Portugal no Grupo E do Campeonato do Mundo.

As duas seleções defrontam-se a 1 de agosto, em Auckland (Nova Zelândia).

No último teste antes do Mundial, a seleção dos Estados Unidos defrontou o País de Gales em San José, Califórnia.

Com o nulo a persistir ao intervalo, a jovem Trinity Rodman foi lançada para o lugar da experiente Alex Morgan e fez a diferença, marcando os dois golos do triunfo norte-americano (76m e 87m).

O segundo golo da avançada de 21 anos do Washington Spirit, por sinal, merece ser visto e revisto. Um aviso para Portugal.