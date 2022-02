O Mafra somou este domingo a segunda vitória consecutiva na II Liga, ao vencer no terreno do Trofense, num jogo da 23.ª jornada.

Achouri até deu vantagem à equipa da casa aos 47 minutos, mas Guilherme Ferreira (61m e 85m) e Francis Cann (73m) deram a volta para os mafrenses.

O emblema da Trofa, refira-se, terminou o encontro reduzido a dez unidades, fruto das expulsões de Achouri e Bruno Almeida.

Com este resultado, o Mafra segue no oitavo lugar da II Liga, com 32 pontos. Já o Trofense é 13.º, com 25 pontos.