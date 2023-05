Um golaço de fora da área valeu a Alpaslan Ozturk o papel de herói no apuramento da sua equipa para a final do play-off de acesso à I Liga da Turquia.

Com um fortíssimo disparo de fora da área, já na compensação do prolongamento (aos 122m), o Eyupspor venceu o Sakaryaspor por 1-0. O míssil disparado por Ozturk tem tanto de espantoso como de decisivo e deixou em silêncio o estádio do adversário.

Vale a pena ver: