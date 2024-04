O Besiktas, de Fernando Santos, empatou a um golo com o Samsunspor e somou o quinto jogo consecutivo sem vencer para a Liga Turca.

Com Gedson Fernandes no onze inicial, os comandados do técnico português até entraram a vencer, com o golo de Semih Kilicsoy. Só que nos segundos 45 minutos, a formação visitante acabou por conseguir empatar, por intermédio de Emre Kilinc.

Este resultado deixa o Besiktas no quarto lugar do campeonato, com 48 pontos e está agora a quatro do Trabzonspor, equipa que está no lugar de acesso à Liga Europa, na próxima temporada.