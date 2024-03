No futebol toda a atenção é pouca! Esta segunda-feira, a liga turca proporcionou mais um momento inusitado, desta vez no jogo entre o Alanyaspor e o Trabzonspor, com o segundo golo a surgir depois de um erro bastante caricato de um defesa da equipa visitante.

O guarda-redes do Trabzonspor, Cakir, bateu o pontapé de baliza, mas não se apercebeu que o colega de equipa, Denswil, não estava atento, mas sim a dar indicações aos seus colegas. Aydin, ao ver a distração do adversário, aproveitou e colocou facilmente a bola no fundo das redes, marcando o segundo golo do encontro. Os jogadores do Trabzonspor nem queriam acreditar no sucedido e limitaram-se a olhar, de forma bastante pasmada, para os rivais a festejar.

O Alanyaspor acabou por vencer o encontro por 3-1, com dois golos de Aydin (aos 8 e 38 minutos) e um golo de Karaca. O golo solitário do Trabzonspor foi marcado por Nicolas Pepe.

Veja o momento do golo: