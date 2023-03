O Fenerbahçe venceu esta tarde em casa do Kayserispor, por 2-1, e encurtou à condição para três pontos a distância para o líder Galatasaray, que tem menos um jogo.

Num jogo com três portugueses de início, Jorge Jesus apostou em Miguel Crespo no onze, enquanto na equipa da casa foram titulares Miguel Cardoso e Carlos Mané.

Enner Valencia inaugurou o marcador de cabeça, logo aos 6m, após um cruzamento do ex-Santa Clara Lincoln. Já na segunda parte, um «míssil» de Ferdi Kadioglu, num disparo fortíssimo de fora da área, aos 67m, ampliou a vantagem.

Na última jogada do encontro, já em período de descontos, Kocaman subiu à área para num canto desviar de cabeça para o tento de honra.

Mesmo sem adeptos na bancada, por decisão judicial, os pupilos de Jesus fizeram a festa no reduto do Kayserispor. Com este resultado, o Fenerbahçe pressiona o seu rival Galatasaray na luta pelo título, quando faltam ainda disputar 14 jornadas no campeonato turco.