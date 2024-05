A U. Leiria vai realizar uma exposição, a partir de 13 de maio, com os principais troféus do futebol europeu e nacional.

No Estádio Municipal de Leiria, o clube vai permitir ao público tirar fotografias e ver (ao vivo) a Liga dos Campeões, a Liga Europa, a Liga, a Taça de Portugal e a Taça da Liga.

A «Fanzone» do clube vai ser inaugurada a 13 de maio, pelas 18h, com a presença do presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, do presidente da U. Leiria Carlos Caetano e diversos ex-jogadores portugueses, entre eles, Paulo Sousa.