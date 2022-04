Três dezenas de jogadores ucranianos já foram acolhidos em mais de 10 clubes nacionais, no âmbito da iniciativa «Cada clube, uma família», da Federação Portuguesa de Futebol.

A informação partiu no organismo, explicando que o Sporting é o emblema com mais integrações, após já ter recebido nove futebolistas, com idades entre 10 e 16 anos.

A Fundação Benfica acolheu quatro crianças provenientes daquele país de leste, tal como o Alcochetense. O Feirense integrou dois rapazes e uma rapariga.

O Sp. Braga contratou ao Dínamo Kiev um atleta de 18 anos, o Mafra conta com dois jovens ucranianos e o Quinta dos Lombos com um par de futsalistas da seleção feminina da Ucrânia.

Estoril, Caldas, Sesimbra e União de Santarém receberam um jovem jogador cada, respondendo a uma iniciativa em que o Vitória de Guimarães anunciou estar disponível para acolher, em 13 modalidades, refugiados até aos 17 anos.

A Federação integrou ainda duas cidadãs ucranianas - Slava no Canal 11 e Olena na Casa dos Atletas -, ao passo que Boavista, Benfica, Estoril, Fundação Sporting e Sporting lançaram ações de recolha de bens alimentares e a União de Leiria transformou o seu estádio em dormitório para rececionar 54 refugiados.