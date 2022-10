Várias explosões atingiram, esta segunda-feira de manhã, o centro de Kiev, avança o presidente da câmara de Kiev Vitali Klitschko, citado pela Reuters.

«Várias explosões no distrito de Shevchenskivskyi - o centro da capital», escreveu Klitschko no Telegram, antes de alertar a população de que «a capital está sob ataque terrorista russo e os mísseis atingiram locais no centro da cidade (no distrito de Shevchenkiv) e no distrito de Solomyan».

Como pode ler na CNN Portugal, Klitschko revelou ainda que as ruas centrais da capital foram bloqueadas e apelou aos moradores que fiquem nos abrigos durante esta segunda-feira, numa altura em que uma «segunda ronda de mísseis» atingiu a cidade.

O ministro do Interior ucraniano Rostislav Smirnov avança que os ataques fizeram, pelo menos, oito mortos e 24 feridos.

De acordo com o The Guardian, pelo menos quatro mísseis atingiram o centro de Kiev e haverá ainda outras regiões sobre ataque. Andriy Sadovyi, autarca de Lviv, diz que explosões foram ouvidas na região, pedindo aos residentes para procurar abrigo. Também em Dnipro e Mykolaiv há relatos de explosões.

Segundo Volodomyr Zelensky, que partilhou imagens onde é possível ver a destruição deixada pelos mísseis, as sirenes não param em todo o país.

«Estão a tentar destruír-nos e limpar-nos da face da terra. Destruir o nosso povo enquanto dormem nas suas casas em Zaporizhzhia. Matar pessoas que vão trabalhar em Dnipro e Kiev. As sirenes aéreas não param em toda a Ucrânia. Os mísseis continuam a cair. Infelizmente, há mortos e feridos. Por favor, não saiam dos abrigos. Protejam-se e aos vossos entes queridos. Vamos aguentar e ser fortes», escreveu o presidente ucraniano.