Os clubes ucranianos, reunidos hoje em assembleia geral, decidiram terminar antecipadamente a época de futebol sem atribuir título, depois de o campeonato ter sido suspenso em fevereiro devido à ofensiva russa na Ucrânia, anunciou a Liga local.

«A classificação que se registava em 24 de fevereiro de 2022 [data da invasão russa] será a classificação final da época 2021/2022 e nenhum título será concedido», escreveu a «Premier League» ucraniana (UPL), num comunicado publicado no seu site, no qual refere, ainda, que «esta decisão foi submetida à aprovação do comité executivo da federação ucraniana de futebol».

O Shakhtar Donetsk, líder do campeonato no momento da paralisação, não conquista assim o título de campeão, mas irá herdar o primeiro lugar no acesso à fase de qualificação da Liga dos Campeões (play-off), tal como o Dínamo Kiev, segundo classificado (irá à 2.ª pré-eliminatória).

A invasão da Ucrânia, lançada no dia 24 de fevereiro pelas tropas russas, impediu o regresso à atividade do campeonato ucraniano no final das férias de inverno. Nas últimas semanas, algumas equipas têm realizado jogos de solidariedade com algumas congéneres europeias.