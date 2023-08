Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques após a derrota nos penáltis frente ao Celje, que faz o conjunto vimaranense cair nas provas europeias:

«Não há como fugir, foi uma desilusão muito grande. Do outro lado estava uma equipa com qualidade e provou isso no jogo. Senti a equipa intranquila, essencialmente com bola, não teve a tranquilidade necessária para circular a bola, mas mesmo assim conseguiu criar oportunidades. Tivemos algumas oportunidades, o golo dar-nos-ia a tranquilidade, mas pior do que isso sofremos o golo. Nesta fase da época ir para prolongamento foi complicado, não tivemos frieza para chegar com tranquilidade a zonas adiantadas».

«Não tenho nada a apontar aos nossos atletas, que foram fantásticos. É uma frustração grande neste momento e a minha preocupação é preparar a equipa a nível mental. Ainda nem começou o campeonato e não e fácil levar com uma desilusão destas. Mas, sei os homens que tenho no balneário e acredito que vai ser uma lição para o que resta da época».

«Faltou claramente finalizar. Tivemos três ou quatro oportunidades muito claras. Acho que faltou calma no momento de finalizar, porque a equipa até chegou com calma até ao último terço. Quero dar a cara pelo grupo, sou o grande responsável por esta desilusão, a equipa fez o que pedi, entregou-se, mas não conseguimos dar resposta. Vamos voltar já ao trabalho amanhã para preparar a primeira jornada, porque abordar o campeonato com a exigência do nosso com a frustração que existe não é o caminho».

[Confiança a mais?] «Não acho que a equipa tenha entrado confiante a mais, acho que foram responsáveis. Faltou circulação, respirar com bola e mais serenidade».