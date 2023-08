Declarações de Albert Riera, treinador do Celje, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo nas grandes penalidades dobre o Vitória (2-4) nas grandes penalidades, que vale o apuramento para a 3.ª pré-eliminatória ao clube esloveno:

«Eu não sou ninguém para poder dizer o que falhou no Vitória. Hoje, na minha opinião, fomos melhores. Aprendemos com os erros que cometemos no primeiro jogo, analisámos o jogo e tentámos melhorar, com informação sobre o que tínhamos a fazer. O plano traçado funcionou. O mérito é dos jogadores, que estiveram em campo e fizeram um excelente jogo, a nível posicional. Durante todo o jogo, em minha opinião, fomos melhores esta noite».

[Prepararam-se para os penáltis?] «A última coisa que fizemos ontem antes de ir para o banho, no treino, foi treinar penáltis porque todos os pormenores contam».

[Triunfo importante perante uma equipa forte?] «O Vitória era favorito e continua a ser. Ficou em sexto lugar num campeonato muito competitivo, o orçamento é cinco ou seis vezes superior, não sei se foram arrogantes a preparar o jogo, tal como perguntam, mas o favoritismo é apenas no papel. Conseguimos uma boa vitória, um resultando importante não só para o Celje, mas também para o futebol esloveno».

«Estava confiante porque sei a equipa que tenho, e sei que evoluíram bastante. Disse que estávamos vivos, que a equipa estava viva e hoje mostramos isso. Acreditar na fase de grupos? Tenho de fazer os jogadores acreditar e fazer com que se continuem a divertir no campo».