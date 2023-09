A UEFA informou que vai reintegrar as seleções de sub-17 da Rússia apesar de o país ainda estar em guerra com a Ucrânia.



«A UEFA entende que as crianças não devem ser punidas por ações cuja responsabilidade recai inteiramente sobre os adultos e acredita firmemente que o futebol nunca deve desistir de enviar mensagens de paz e de esperança», lê-se no comunicado.



«Face ao conflito [na Ucrânia], há uma geração de menores que está a ser pivada de competir a nível internacional. Por essa razão, o Comité Executivo da UEFA decidiu que as equipas de formação da Rússia vão ser readmitidas em competições desta temporada. A este respeito, o Comité Executivo pediu à administração da UEFA para encontrar uma solução técnica que permitiria a reintegração das seleções de sub-17 da Rússia (tanto masculina como feminina) mesmo depois de os sorteios já terem sido realizados. Todos os jogos das equipas russas devem ser jogados sem a bandeira, hino e equipamento do país e fora de território russo», acrescenta a nota.



Na reunião do Comité Executivo da UEFA, que decorreu em Chipre, ficou ainda decidido que a Supertaça Europeia da próxima temporada vai jogar-se no estádio Nacional em Varsóvia, na Polónia.



O Comité Executivo da UEFA escolheu ainda os países que vão receber os Europeus de futebol feminino e masculino nos escalões de sub-17 e sub-19.



A saber:



Campeonato Europeu feminino de sub-17: Irlanda do Norte (2026), Finlândia (2027);

Campeonato Europeu feminino de sub-19: Bósnia Herzegovina (2026), Hungria (2027):

Campeonato Europeu masculino de sub-17: Albânia (2025), Estónia (2026) e Letónia (2027);

Campeonato Europeu masculino de sub-19: Países de Gales (2026) e Israel (2027);