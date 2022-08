A época ainda está no início, mas as notícias para Portugal no que diz respeito ao ranking UEFA já não são nada boas.

Já depois de o V. Guimarães ter sido eliminado da Liga Conferência, nesta quinta-feira foi o Gil Vicente que praticamente se despediu da prova, ao perder por 4-0 frente ao AZ Alkmaar.

E mais do que a derrota frente a um adversário dos Países Baixos – que é sexto do ranking, à frente de Portugal – vai pesar a possível eliminação do Gil Vicente.

É que com esta vitória, o AZ Alkmaar dá mais um ponto aos Países Baixos – a somar aos 0,5 do empate do PSV Eindhoven na terça-feira, no play-off da Champions. O que não é problemático por aí além, até porque o Benfica também conquistou um ponto para Portugal ao vencer o Din. Kiev.

Mas caso se confirme a eliminação do Gil Vicente, Portugal vai iniciar as fases de grupos das competições europeias com apenas quatro equipas a poderem pontuar – FC Porto, Sporting, Benfica e Sp. Braga. E esses pontos serão sempre divididos pelo total de equipas que se classificaram para as provas. Ou seja, seis.

Já os Países Baixos, que só apuraram cinco equipas, mantém-se neste momento com todas em prova. E só o Twente, que perdeu nesta quinta-feira em Florença com a Fiorentina (2-1), está em risco de ser eliminado.

Os Países Baixos começaram a temporada à frente de Portugal, pelo que se a Liga não ultrapassar a Eredivisie até final da época, cairá para sétimo e, com isso, perde uma vaga na Champions e uma equipa nas provas europeias. Em vez das seis atuais, contará com cinco.

Quem também se deve preocupar é a França, que vê os Países Baixos a aproximarem-se também do quinto posto fruto das últimas cinco épocas.