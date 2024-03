«Para bem do ranking da UEFA é bom que as competições europeias acabem o mais tarde possível para as equipas portuguesas. Infelizmente só temos uma em prova. O FC Porto tem sido quem mais contribuiu para o raking. O que esperamos é que as equipas portuguesas tenham sucesso nas competições europeias e, nesta caso, o Benfica e dou os parabéns pela passagem»

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, apontou esta sexta-feira que os dragões são o clube português que mais tem contribuído para o ranking. Mas será que é mesmo assim?

Vamos por partes. Esta época, de facto, o FC Porto foi o clube que mais contribuiu, com 19 pontos, contra os 15 de Sporting e Benfica. Contudo, os encarnados são a única equipa portuguesa que se mantém nas provas europeias e estão dependentes dos resultados com o Marselha, nos quartos de final da Liga Europa, para aumentar esta contribuição. Em caso de triunfo nos dois jogos, arrecadariam quatro pontos (dois por cada vitória) e igualariam os portistas.

No coeficiente a cinco anos da UEFA, o Benfica ainda é o clube que mais tem contribuído para a posição de Portugal no ranking. Os encarnados somaram 27.848% dos pontos, enquanto o FC Porto amealhou 25.633%.

Outra conclusão que daqui se retira é que Benfica e FC Porto, juntos, arrecadaram mais de metade dos pontos dados a Portugal para o ranking UEFA (53.481%).

Importa, também, salientar que Benfica, FC Porto, Sp. Braga e Sporting estiveram presentes nos palcos da UEFA em todas as últimas cinco temporadas, totalizando 91,772% dos pontos.

O Sp. Braga continua a ser a terceira equipa que mais angariou pontos, mas o Sporting conseguiu uma ligeira aproximação com a prestação desta época, numa melhoria de rendimento que já vem desde 2021/22 - segunda época de Amorim.

Nessa temporada, foi o Benfica quem mais pontos deu (23.5, seguido dos 18 do Sp. Braga), assim como em 2022/23 (29, seguido dos 18 do FC Porto). Em 2020/21, o FC Porto foi claramente a melhor equipa portuguesa (23, à frente do 10.5 do Benfica). Em 2019/20, foi o Sp. Braga quem mais contribuiu (14 pontos).

É de sublinhar que, nas últimas três épocas, incluindo a atual, o cálculo para o coeficiente de Portugal foi dividido pelos seis clubes participantes na UEFA, enquanto em 2020/21 e 2019/20 foi feito por cinco.

Para lá dos «quatro grandes»

Além do top-4 português, outros seis clubes contribuíram para o ranking UEFA de Portugal nos últimos cinco anos. O V. Guimarães foi o clube que mais pontos deu entre os deste lote, também porque foi aquele que somou mais de uma presença (três) nas provas europeias. Santa Clara, Rio Ave, Paços de Ferreira e Arouca foram os outros emblemas.