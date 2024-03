A nove jornadas do fim da Liga, o FC Porto é terceiro classificado com 55 pontos, a sete do líder Sporting que tem um jogo em atraso. Em véspera da receção ao Vizela, Sérgio Conceição apontou como objetivo principal dos dragões «acabar a época de forma muito forte».



«Normalmente acabamos a época de forma muito forte. No ano passado fizemos a melhor segunda volta de sempre do FC Porto e não chegou para ganharmos o campeonato por causa dos pontos que perdemos na primeira metade. Tem a ver também com algumas mudanças que se fazem, jogadores que chegam e que têm o seu tempo normal e natural na sua evolução, mas essa evolução tem de ser feita a ganhar, depois qualquer ponto perdido fica difícil. Acabámos sempre as épocas acima dos 80 pontos e isto diz muito da competitividade que há para ganhar o título, a competição mais importante a nível interno. A evolução da equipa tem sido bem evidente para a toda a gente, não só nos jogadores que jogam. Esperamos acabar a época em alta e de forma forte para ir à procura do que é possível. Ainda estamos em duas competições», salientou, em conferência de imprensa.



Os azuis e brancos estão atrasados na luta pelo título, mas também pelo segundo lugar, o último que permite entrada na Liga dos Campeões via fase de qualificação - o Benfica leva seis pontos de avanço. Porém, Conceiçã não quer, para já, debruçar-se sobre uma possível não presença do clube na Champions em 2024/25.



«Se me incomoda? Incomoda-me momentaneamente os jogos em que podíamos ter feitos. Os jogos são dissecados pelos jogadores e pela equipa técnica, assumo uma postura que não é nada agradável para os jogadores. Trabalhamos sobre os erros e depois passa. O futebol é um recomeçar constante. Corrigimos algumas coisas para que depois não aconteçam outra vez. Quando acontecem de forma repetida, fico aziado. Na fase final de campeonato não vou perspetivar algo de desagradável, não é justo. Vamos focar-nos no Vizela e depois fazemos as contas, tanto no campeonato como na Taça de Portugal», atirou.



Conceição aproveitou ainda para felicitar o Benfica pela passagem aos quartos de final da Liga Europa.



«Para bem do ranking da UEFA é bom que as competições europeias acabem o mais tarde possível para as equipas portuguesas. Infelizmente só temos uma em prova. O FC Porto tem sido quem mais contribuiu para o raking. O que esperamos é que as equipas portuguesas tenham sucesso nas competições europeias e, nesta caso, o Benfica e dou os parabéns pela passagem», referiu.



O FC Porto defronta, este sábado, o Vizela, numa partida que tem início marcado para as 20h30 e que se vai realizar no Dragão.