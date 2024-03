Além de Francisco Conceição, Galeno também foi convocado para a seleção, mas do Brasil. O extremo do FC Porto optou por representar o Escrete apesar de ter a possibilidade de jogar por Portugal, uma vez que tem dupla-nacionalidade.



Sérgio Conceição aproveitou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, da 26.ª jornada da Liga, para «levantar o véu» sobre como o jogador viveu essa situação ao longo dos últimos meses.



«Fiquei muito feliz pela chamada do Galeno assim como a do Wendell. Existem tantas e diferentes soluções [no Brasil] e fico extremamente feliz por terem sido chamados dois jogadores do FC Porto. Esse é o meu sentimento», começou por dizer.



«Houve alguma polémica com o Galeno e posso levantar um pouco o véu. Falei com o selecionador nacional há uns anos e ele pediu-me para sensibilizar o Galeno para escolher a seleção portuguesa. Assim o fiz e contei ao Galeno a minha conversa com o selecionador nacional, além de lhe ter dado a minha opinião sobre o que ele poderia fazer. Disse-lhe que a jogar em Portugal tem mais probabilidade de ser chamado à seleção portuguesa do que à brasileira. Entretanto passaram-se sete, oito ou nove convocatórias e ele nunca foi chamado. E agora chegou a seleção do Brasil e convocou-o. Está tudo dito», partilhou.



Roberto Martínez revelou que Galeno lhe disse que queria representar a seleção do Brasil, referindo que Portugal precisa de «jogadores que tenham no coração a nossa seleção».



Galeno pode estrear-se pelo Brasil frente à Inglaterra a 23 de março ou três dias mais tarde diante de Espanha.