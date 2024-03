O desempenho do FC Porto na eliminatória dos oitavos de final da Champions contra o Arsenal foi um dos temas da conversa de Sérgio Conceição com os jornalistas, na véspera da receção ao Vizela. O técnico sublinhou que «ninguém apostava em duas prestações fantásticas» dos dragões frente ao líder da Premier League.



«O último jogo? Faz parte da vida dos profissionais de futebol. Temos o sentimento de alguma injustiça perante uma equipa que era teoricamente mais forte do que nós a nível individual. Ninguém apostava em duas prestações fantásticas como as que tivemos. Mas o futebol é um recomeçar constante. Isso já passou e agora vamos olhar para os nove jogos que faltam do campeonato e esperemos que mais três da Taça. Vamos encarar cada jogo como se fosse o último», referiu, em conferência de imprensa.



O treinador dos azuis e brancos abordou ainda o contraste das exibições da equipa na Champions ao longo de toda a época em comparação com as que teve na Liga.



«São contextos e jogos diferentes com características muito próprias. O mais difícil para o treinador é trabalhar o lado mental com esta nova geração. Tem de ser feito todo um trabalho para perceberem que cada dia é muito importante para melhorar, evoluir e alimentar a competitividade que tem de existir dentro de cada um e depois com os outros. Das coisas boas de há uns anos, era o que essa geração tinha isso. Uma mera peladinha era para ganhar. Com a qualidade e o talento que há hoje nas equipas, se juntarmos essa atitude competitiva... há casos de vários jogadores que fazem carreiras longas e a um nível muito alto. De há um tempo a esta parte a equipa tem atingido um patamar muito positivo, mas claro que nem sempre é perfeito. Queríamos ser eficazes em todos os momentos do jogo. Nem sempre foi possível, mas vamos atrás dessa estabilidade e de permitir à equipa que esteja sempre no máximo, no limite, porque dar tudo não basta. Ir ao limite é o mínimo e tem de ser assim em todos os jogos, competições e em todos os dias», disse.



Conceição adiantou ainda que Alan Varela, médio que saiu lesionado do jogo contra o Arsenal, fez «trabalho de ginásio» e permanece em dúvida para a receção ao Vizela, agendada para as 20h30, deste sábado.