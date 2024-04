Com a queda do Benfica na Liga Europa, terminou a campanha europeia das equipas portuguesas na temporada de 2023/24.

Feitas as contas do ranking UEFA, Portugal termina a época com os mesmos 11 mil pontos que já tinha na semana passada – após a vitória encarnada na receção ao Marselha –, e com mais mil pontos do que os Países Baixos, sextos classificados.

No entanto, a distância para os neerlandeses continua a ser significativa: sem representantes desde os oitavos de final, os Países Baixos vão acabar 2023/24 com 61.300 pontos, contra os 56.316 de Portugal.

Ora, a tarefa de recuperar o sexto lugar parece complicada, mas o sétimo posto parece, pelo menos para já, seguro: isto porque a Bélgica está no oitavo posto, com 48.600 pontos.

No entanto, os belgas estão a ganhar a época a Portugal – já somam 14.200 pontos – e ainda têm o Club Brugge em prova na Liga Conferência – a equipa de Bruges terá pela frente a Fiorentina nas meias-finais.

A Inglaterra lidera o ranking UEFA, com 104.303 pontos, seguida por Espanha (88.739, Itália (87.712) e Alemanha (85.195). A França está em quinto, com 66.664.