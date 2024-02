Portugal aproximou-se dos Países Baixos no ranking UEFA, graças às vitórias de FC Porto (Liga dos Campeões) e Sporting de Braga (Liga Europa) e dos apuramentos de Benfica e Sporting para os oitavos de final da Liga Europa, apesar de os empates de águias e leões terem impedido uma soma ainda maior para as contas da tabela europeia.

Pese a eliminação do Sporting de Braga, que coloca agora Portugal com três clubes ainda em ação nas competições europeias de 2023/24, a semana foi positiva para as contas lusas. Não só houve aproximação aos Países Baixos, como também foi reduzida um pouco a distância para a França. Deu-se, ainda, a ultrapassagem aos neerlandeses no ranking desta época (9.833 pontos de Portugal para 9.800 dos Países Baixos): porém, neste aspeto, olhando às duas vagas extra na Champions de 2024/25, Portugal é apenas o nono país com melhor coeficiente esta temporada, ainda longe de Inglaterra (15.571) e Alemanha (14.500).

Vamos aos números da semana: Portugal angariou mais 1.333 pontos para o ranking, para 0.800 dos Países Baixos e um ponto da França (1.000).

Para Portugal, o FC Porto deu dois pontos com a vitória ante o Arsenal para a Liga dos Campeões (1-0). Dois pontos, na despedida da Liga Europa, deu também o Sp. Braga ao vencer o Qarabag no Azerbaijão (2-3). Sporting e Benfica, que empataram ante Young Boys (1-1) e Toulouse (0-0), respetivamente, deram um ponto cada um pelos empates, mas também um ponto bónus cada pelo apuramento para os oitavos de final da Liga Europa. Esses oito pontos, divididos pelos seis clubes de Portugal nas competições europeias em 2023/24, dão os tais 1.333 pontos.

Portugal esta semana (8 pontos/6 clubes = 1.333 pontos)

FC Porto: dois pontos pela vitória

Sp. Braga: dois pontos pela vitória

Benfica: um ponto pelo empate + um ponto pelo apuramento

Sporting: um ponto pelo empate + um ponto pelo apuramento

Já os Países Baixos tiveram quatro pontos no total esta semana. Divididos pelos cinco clubes de 2023/24, dão mais 0.8 pontos para o ranking. Para tal contribuiu o PSV Eindhoven com um ponto pelo empate na Liga dos Campeões ante o Borussia Dortmund (1-1). O Feyenoord, eliminado da Liga Europa pela Roma, no desempate por penáltis, despediu-se dando mais um ponto: isto porque, para efeitos de ranking UEFA para cada país, os resultados no desempate por penáltis não contam. Ou seja, é considerado o empate no prolongamento (1-1). Já o Ajax deu dois pontos pela vitória ante o Bodo/Glimt, após prolongamento (2-1). Porém, ao contrário da Liga Europa, o apuramento para os oitavos de final da Liga Conferência não dá pontos extra.

Já a França angariou mais um ponto para efeitos de ranking UEFA, com os seis pontos obtidos pelos resultados desta semana (divididos pelos seis clubes do país nas provas europeias em 2023/24). Só o Marselha deu metade para as contas, com dois pontos pela vitória ante o Shakhtar Donetsk para a Liga Europa (3-1), mais o ponto bónus pelo apuramento para os oitavos de final. O Rennes deu dois pontos pela vitória ante o Milan (3-2) e o Toulouse um ponto pelo empate com o Benfica (0-0). O Lens não deu pontos, fruto da derrota ante o Friburgo (3-2 no prolongamento).

E se Portugal perdeu o Sp. Braga e os Países Baixos o Feyenoord, França sofreu um rombo no clubes ainda em prova na UEFA. Partia ainda com seis para esta quinta-feira, mas já só tem três, com as eliminações de Lens, Toulouse e Rennes na Liga Europa. Assim, em 2023/24, Itália passa a ser o único país com todos os clubes ainda em prova (sete, no caso) e, olhando já à próxima época, os italianos ameaçam cada vez mais ultrapassar... a Espanha.

Portugal, 7.º no ranking da UEFA (feito a cinco anos), tem agora 55.149 pontos, para 61.100 dos Países Baixos, 6.º classificado. A França, 5.ª classificada, tem 63.381.