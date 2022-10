Durou apenas um dia a subida ao sexto lugar de Portugal no ranking da UEFA.

Com a derrota do Sp. Braga a não dar pontos, os Países Baixos recuperaram o lugar, graças aos triunfos do PSV Eindhoven sobre o Arsenal (2-0) na Liga Europa; e do Az Alkmaar no terreno do Vaduz (2-1), para a Liga Conferência.

De resto, o cenário do regresso dos Países Baixos ao sexto lugar já era de alguma forma expectável, uma vez que há duas equipas neerlandesas a disputar a Liga Europa – o Feyenoord perdeu com Sturm Graz – e mais uma na Liga Conferência, contra apenas o Sp. Braga na Liga Europa.

Ainda assim, esta não deixou de ser uma jornada positiva para as equipas portuguesas que, na quarta-feira, somaram 15 pontos – que dividem por seis equipas.

Já os Países Baixos, depois de zero pontos somados na véspera, somaram sete pontos nesta quinta, que são divididos por cinco equipas.

Recorde-se que o sexto lugar garante três vagas de acesso à Liga dos Campeões e seis equipas no total das competições europeias.