A União de Leiria, líder da série B da Liga 3, afirmou o seu estatuto de primeiro classificado ao receber e vencer este domingo o Amora, por 3-0, em jogo da 16.ª jornada, realizado no Jamor - devido à 'final four' da Taça da Liga - num dia em que o Anadia foi vencer a UD Oliveirense a Oliveira de Azeméis, por 1-0, para a série A.

No Estádio Nacional, dois golos de Gonçalo Gregório (23m e 40m) e um de Renato Alexandre (72m) resolveram a partida a favor dos leirienses. Já em Oliveira de Azeméis, um golo de Tocantins, aos 81 minutos, deu a vitória ao Anadia.

Este domingo, houve ainda mais dois encontros da série A, com um emocionante empate a três bolas no V. Guimarães B-AD Sanjoanense: quatro dos golos aconteceram já no último quarto e hora e dois deles foram mesmo já em tempo de compensação. Welton Júnior (42m) deu vantagem ao Vitória, Rúben Alves empatou (55m) e Jordão deu vantagem aos visitantes (76m). Dani Silva respondeu com o 2-2 (82m) e Herculano Nabian deu nova vantagem ao Vitória (90+1m), mas Ousmane ainda resgatou um ponto para a equipa de São João da Madeira (90+2m).

No Montalegre-Sp. Braga B, a equipa barrosã adiantou-se com um golo de Ngom (10m), mas Roger, que tinha sido suplente não utilizado na equipa principal dos bracarenses no sábado, ante o Sporting, fez o 1-1 final, aos 60 minutos.

SÉRIE A – 16.ª JORNADA

Felgueiras 1932-Canelas 2010, 2-1 (sábado)

Pevidém-AD Fafe, 1-2 (sábado)

UD Oliveirense-Anadia, 0-1

V. Guimarães B-AD Sanjoanense, 3-3

Montalegre-Sp. Braga B, 1-1

Lusitânia de Lourosa-São João de Ver (9 fevereiro)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: UD Oliveirense, 29 pontos/16 jogos

2.º: Felgueiras 1932, 28/14

3.º: Canelas 2010, 28/16

4.º: Sp. Braga B, 25/16

5.º: AD Sanjoanense, 23/16

6.º: V. Guimarães B, 23/16

7.º: São João de Ver, 22/14

8.º: Lusitânia de Lourosa, 22/14

9.º: AD Fafe, 17/15

10.º: Montalegre, 16/16

11.º: Anadia, 16/14

12.º: Pevidém, 6/15

SÉRIE B – 16.ª JORNADA

Oliveira do Hospital-Alverca, 1-2 (6.ª feira)

Real SC-Torreense, 1-2 (6.ª feira)

Sporting B-Cova da Piedade, 2-1 (sábado)

U. Leiria-Amora, 3-0

U. Santarém-V. Setúbal (2.ª feira, 13h00)

Calddas-Oriental Dragon (23 fevereiro)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: U. Leiria, 36 pontos/15 jogos

2.º: Torreense, 29/16

3.º: V. Setúbal, 26/14

4.º: Alverca, 23/14

5.º: Real SC, 22/15

6.º: Caldas, 20/15

7.º: Sporting B, 19/16

8.º: Amora, 18/14

9.º: Cova da Piedade, 14/16

10.º: U. Santarém, 13/15

11.º: Oriental Dragon, 13/13

12.º: Oliveira do Hospital, 11/15