Sporting B, Felgueiras 1932 e AD Fafe triunfaram nos duelos relativos à 16.ª jornada da Liga 3, realizados este sábado, batendo, respetivamente e todos por 2-1, as equipas do Cova da Piedade, do Canelas 2010 e do Pevidém.

Na série B, o Sporting B, com Flávio Nazinho e Geny Catamo no onze inicial – jogadores já lançados por Ruben Amorim na equipa principal – construiu o triunfo com golos de Youssef Chermiti e de Miguel Menino, aos seis e 19 minutos, respetivamente, o último deles um belo golo num remate de meia distância. A equipa de Almada reduziu já em tempo de compensação, por Yaka Medina (90+1m).

Na série A, o dia começou com o triunfo do Felgueiras 1932 na receção ao Canelas 2010. João Silva (51m) e Théo Fonseca (60m) fizeram os golos da equipa comandada por Bruno China, que segurou a diferença mínima nos minutos finais, depois do golo de Magno, ao minuto 83.

Em Guimarães, na Pista de Atletismo Gémeos Castro, casa emprestada do Pevidém para esta Liga 3, o Fafe venceu com reviravolta na segunda parte. Pedrinho adiantou os vimaranenses, aos 47 minutos, mas um bis de Rui Areias, aos 59 e aos 78 minutos, virou o jogo a favor dos fafenses.

A jornada prossegue no domingo, nas duas séries.

O resumo da vitória do Sporting B:

SÉRIE A – 16.ª JORNADA:

Felgueiras 1932-Canelas 2010, 2-1

Pevidém-AD Fafe, 1-2

UD Oliveirense-Anadia (domingo, 11h00)

V. Guimarães B-AD Sanjoanense (domingo, 12h00)

Montalegre-Sp. Braga B (domingo, 15h00)

Lusitânia de Lourosa-São João de Ver (9 fevereiro)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: UD Oliveirense, 29 pontos/15 jogos

2.º: Felgueiras 1932, 28/14

3.º: Canelas 2010, 28/16

4.º: Sp. Braga B, 24/15

5.º: São João de Ver, 22/14

6.º: AD Sanjoanense, 22/15

7.º: Lusitânia de Lourosa, 22/14

8.º: V. Guimarães B, 22/15

9.º: AD Fafe, 17/15

10.º: Montalegre, 15/15

11.º: Anadia, 13/13

12.º: Pevidém, 6/15

SÉRIE B – 16.ª JORNADA

Oliveira do Hospital-Alverca, 1-2 (6.ª feira)

Real SC-Torreense, 1-2 (6.ª feira)

Sporting B-Cova da Piedade, 2-1

U. Leiria-Amora (domingo, 15h00)

U. Santarém-V. Setúbal (2.ª feira, 13h00)

Caldas-Oriental Dragon (23 fevereiro, 19h30)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: U. Leiria, 33 pontos/14 jogos

2.º: Torreense, 29/16

3.º: V. Setúbal, 26/14

4.º: Alverca, 23/14

5.º: Real SC, 22/15

6.º: Caldas, 20/15

7.º: Sporting B, 19/16

8.º: Amora, 18/13

9.º: Cova da Piedade, 14/16

10.º: U. Santarém, 13/15

11.º: Oriental Dragon, 13/13

12.º: Oliveira do Hospital, 11/15