O Nacional de Montevidéu anunciou esta segunda-feira, com pompa e circunstância, a contratação do veterano Andrés D’Alessandro, experiente número dez argentino que, aos 39 anos, troca o Internacional de Porto Alegre pelo «gigante» do Uruguai.

Depois de doze anos a jogar no Brasil, D’Alessandro, que terminou contrato com o Inter no final de dezembro, anunciou agora o seu novo destino. «Há alguns dias terminei uma das passagens mais importantes da minha vida depois de doze anos no Brasil. Agora, a história deve seguir. Encontrei o meu novo desafio. Hora de virar a página. Sabia que tinha de estar noutro clube cheio de glórias e assim será», anunciou o experiente jogador.

D’Alessandro representou o Internacional nos últimos doze anos, desde 2008, embora em 2016 tenha sido emprestado ao River Plate, acabando por regressar a Porto Alegre no ano seguinte. Antes do Inter, o médio argentino começou por destacar-se no River Plate, onde fez a formação, e jogou ainda no Saragoça e no San Lorenzo.