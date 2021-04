O Peñarol despediu-se esta quarta-feira do «adepto» Cristian Rodríguez, internacional uruguaio que jogou no Benfica e no FC Porto, entre 2007 e 2012. Formado no clube de Montevideu, «Cebola», como também é conhecido no mundo futebolístico, jogou as últimas quatro temporadas no clube do coração, depois de quinze anos a jogar mo estrangeiro, mas terminou agora, aos 35 anos, o vínculo ao clube onde cresceu.

«Terminado o contrato com Cristian Rodríguez, um agradecimento especial ao adepto que se formou no nosso clube, que teve uma extensa e brilhante carreira no estrangeiro e regressou na plenitude das suas capacidades para defender estas cores com todas as suas armas nas últimas temporadas», escreveu o clube nas redes sociais.

Cristian Rodríguez fez a formação no Peñarol e, em 2005, saiu para o Paris Saint-Germain. O clube francês cedeu, depois, o jogador ao Benfica, em 2007, por empréstimo, mas no final do contrato o internacional uruguaio acabou por assinar pelo FC Porto, clube que representou até 2012, antes de sair para o Atlético Madrid.

Depois de duas temporadas na liga espanhola, foi cedido aos italianos do Parma e depois aos brasileiros do Grémio. Jogou ainda duas temporadas na Argentina, ao serviço do Independiente, antes de regressar ao Peñarol em 2017.