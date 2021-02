Os jogadores do futebol uruguaio juntaram-se numa campanha que começou a ser difundida no país a pedir aos adeptos para acabar com os insultos no futebol. «Sejamos responsáveis», é o título da campanha, através da qual os jogadores fazem um apelo emocionante, lembrando que também são pessoas e que sobretudo têm famílias.

Recorde-se que esta campanha surge numa semana negra para o futebol argentino, marcada pelo suícidio do jogador Morro Garcia, que tirou a própria vida na sequência de vários problemas psicológicos, o que voltou a colocar no centro do debate a necessidade de olhar para o futebolista como um ser humano com fraquejazas e necessidades.