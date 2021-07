O plantel do Benfica foi vacinado contra a covid-19, na manhã desta sexta-feira.

A comitiva encarnada saiu bem cedo do centro de treinos do Seixal, de autocarro, e deslocou-se ao Estádio Universitário, em Lisboa, bem perto do Estádio da Luz.

Menos de duas horas depois o grupo de trabalho já estava de regresso ao Seixal, para mais um dia de preparação da nova temporada.

A vacinação das equipas profissionais de futebol arrancava precisamente nesta sexta-feira, tal como revelado na véspera à margem do sorteio dos escalões profissionais, na presença do presidente da Liga, Pedro Proença, mas também do vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da «task force» da vacinação, e ainda do Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

As equipas que participam nas competições europeias, como é o caso do Benfica, que vai disputar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, têm prioridade.