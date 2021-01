A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou esta segunda-feira em conferência de imprensa que, se as entregas das doses das vacinas não sofrerem imprevistos, 80% da população com idade superior aos 80 anos será vacinada até ao final do primeiro trimestre, como pode ler de forma mais desenvolvida na TVI24.

A responsável pela tutela da Saúde anunciou que espera que, até ao final do mês, estejam vacinados cerca de 100 mil profissionais de saúde prioritários.

Com o fim da inoculação dentro das estruturas prioritárias, Marta Temido diz que, na próxima semana, Portugal tem a capacidade para começar a vacinar contra a covid-19 os doentes com mais de 50 anos e com comorbilidades classificadas como prioritárias. «É um universo de meio milhão de pessoas», afirma Marta Temido.

Para além destes, há profissionais que vão ser incluídos no plano de vacinação que começa no dia 1 de fevereiro. «Bombeiros, profissionais de serviços essenciais, forças de segurança e também, entre eles, titulares de órgãos de soberania vão começar a ser vacinados a partir» da próxima semana, anunciou Marta Temido.